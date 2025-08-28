Papa León XIV pide a políticos católicos valentía en decisiones ante órdenes del partido

El papa León XIV pidió este jueves a los políticos católicos valentía en sus decisiones ante "las presiones, las órdenes de partido y las colonizaciones ideológicas", en una audiencia con personalidades francesas.

El pontífice destacó las dificultades de "actuar y decidir con coherencia con la propia fe" en un país como Francia "debido a un laicismo a veces malinterpretado".

"Soy muy consciente de que el compromiso abiertamente cristiano de un funcionario público no es fácil, sobre todo en ciertas sociedades occidentales donde Cristo y su Iglesia son marginados, a menudo ignorados y a veces ridiculizados. Tampoco ignoro las presiones, las órdenes partidistas y las colonizaciones ideológicas, para usar una expresión acertada del papa Francisco, a las que están sometidos los políticos", afirmó en un discurso en francés.

Papa León XIV pide diálogo y paz en Ucrania. Foto: AFP

Y les instó: "Necesitan valentía: la valentía de decir a veces: '¡No, no puedo', cuando la verdad está en juego".

Destacó que la fe católica "abarca todas las dimensiones de la vida humana, como la cultura, la economía y el trabajo, la familia y el matrimonio, el respeto a la dignidad humana y a la vida, la salud, la comunicación, la educación y la política".

Por ello, añadió, "el cristianismo no puede reducirse a una mera devoción privada, pues implica una forma de vivir en sociedad imbuida de amor a Dios y al prójimo, quien, en Cristo, ya no es un enemigo, sino un hermano".

Papa León XIV. Foto: AFP

Publicidad

"Para afrontar estos desafíos, el líder cristiano se fortalece en la virtud de la Caridad, que lo ha habitado desde su bautismo" y "está mejor preparado para afrontar los desafíos del mundo actual, en la medida, por supuesto, en que viva y dé testimonio de su fe activa en él, de su relación personal con Cristo", dijo.

"No hay separación en la personalidad de una figura pública: no está por un lado el político y por otro el cristiano. ¡Pero está el político que, bajo la mirada de Dios y su conciencia, vive sus compromisos y responsabilidades cristianamente!", añadió el pontífice estadounidense.

Por lo tanto, indicó a los políticos católicos que "están llamados a fortalecerse en la fe, a estudiar la doctrina, especialmente la doctrina social, que Jesús enseñó al mundo, y a ponerla en práctica en el ejercicio de sus funciones y en la elaboración de leyes".