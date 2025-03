Revelan la causa de muerte de Michelle Trachtenberg

La muerte de la talentosa actriz Michelle Trachtenberg ha dejado perplejos a sus admiradores y seguidores. Conocida por su papel icónico en series como Gossip Girl y Buffy the Vampire Slayer, así como por su participación en películas populares como EuroTrip y Ice Princess, Trachtenberg impactó a millones con su carisma y habilidades actoriales.

¿De qué murió

Michelle Trachtenberg?

La noticia de su fallecimiento, a los 39 años de edad, en la ciudad de Nueva York, ha sido envuelta en misterio. Según informes de CNN y fuentes policiales locales, el médico forense declaró la causa de su muerte como "indeterminada".

Este veredicto se basa en la solicitud de la familia de la actriz de no realizar una autopsia, una decisión que fue respetada por las autoridades pertinentes. “La familia solicita privacidad por su pérdida. No hay más detalles en este momento”, dijo un representante de Trachtenberg a CNN en un comunicado el miércoles.

Desde sus comienzos como estrella infantil en Nickelodeon, con papeles destacados en series como The Adventure of Pete and Pete, hasta su ascenso a la fama con roles memorables en Buffy the Vampire Slayer y Gossip Girl, Trachtenberg dejó una huella indeleble en la cultura pop. Su habilidad para interpretar personajes complejos y su presencia vibrante en pantalla la convirtieron en una favorita tanto para los 'millennials' como para la generación Z.

Tras su fallecimiento, colegas y amigos de la industria del entretenimiento han rendido emotivos homenajes a la actriz. Blake Lively, su compañera de reparto en Gossip Girl, la recordó como una persona llena de energía y bondad. En sus palabras en Instagram, Lively describió a Trachtenberg como alguien que iluminaba cualquier habitación a la que entraba, destacando su naturaleza amable y su impacto positivo en quienes la rodeaban.