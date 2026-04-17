Roban a periodista en plena transmisión y sale a perseguir a los ladrones en vivo: video

Una transmisión en vivo que tenía como objetivo informar sobre una emergencia terminó convirtiéndose, en cuestión de segundos, en el escenario de un hecho de inseguridad que sorprendió tanto a los televidentes como al propio equipo periodístico.

Lo que parecía ser una cobertura más sobre las consecuencias del clima, dio un giro inesperado cuando los reporteros descubrieron que habían sido víctimas de un robo en pleno ejercicio de su labor.

El afectado fue Diego Lewen, periodista del canal A24, quien se encontraba realizando un informe desde Dock Sud, en Argentina, sobre las inundaciones que han golpeado a esa zona. Según relató, mientras trabajaban en el lugar, delincuentes aprovecharon un descuido para ingresar al vehículo del equipo y llevarse varios objetos.

Al regresar al automóvil, encontraron una de las ventanillas destrozada y el interior completamente desordenado. Entre los elementos robados estaban un trípode, equipos electrónicos indispensables para la transmisión, su mochila y otros objetos personales.



Sin embargo, lo más impactante ocurrió instantes después. En medio de la transmisión en vivo, Lewen logró identificar a los presuntos ladrones a la distancia. Sin dudarlo, comenzó a correr tras ellos mientras las cámaras seguían registrando cada momento, transformando el reporte en una escena digna de una crónica policial en tiempo real.



Este es el video

"Dock Sud":

Por el robo a un equipo de A24 que cubría las inundaciones pic.twitter.com/d3aTN3SZDc — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 15, 2026

“Están corriendo con el trípode, es increíble”, se le escucha decir al periodista durante la emisión, mientras señalaba a los sospechosos, quienes, según describió, vestían con capuchas. A pesar de sus intentos por alcanzarlos y recuperar sus pertenencias, los delincuentes lograron escapar.

Las autoridades iniciaron un operativo de búsqueda en el sector con el fin de ubicar a los responsables del hurto. Horas después, el caso tuvo avances. De acuerdo con información divulgada por el periodista especializado en judiciales Mauro Szeta, uno de los implicados fue capturado y se logró recuperar al menos parte del material robado.