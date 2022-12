¡Se casa! Así fue la romántica propuesta de matrimonio a la bella Andreina Solórzano

La presentadora reveló que su novio la invitó a un viaje, que ella pensó era por su cumpleaños, y el cual terminó con una increíble propuesta.

“Todo fue en las Islas San Bernardo, mi novio me dijo que íbamos a hacer un viaje y yo no le vi nada de raro porque pensé que iba a ser por mi precumpleaños, pero desde que llegamos a la isla me empezaron a entregar unas pistas con un mapa que tenía que seguir”, dijo.

Afirmó que a diario recibía mensajes con pistas que la llevaban a lugares especiales en los que encontraba cartas de su ahora prometido con “cosas especiales de la relación”.

Dijo que, finalmente, el domingo en la noche su pareja la llevó a un manglar en un bote “lleno de flore

s” y fue en ese momento cuando empezó a sospechar “porque estaba rodeado de faroles y luces hermosas”.

“De un momento a otro la persona que iba conduciendo el bote sacó el celular y empezó a grabar y mi novio empezó a hablar con la voz temblorosa

y ahí me di cuenta y dije ‘aquí fue’. Me dijo un montón de cosas maravillosas y de la nada, del manglar salió un señor que estaba sumergido y empezó a tomarnos fotos”, agregó.

Reveló que el anillo fue especialmente diseñado por su pareja y cada uno de los elementos que lo componen tienen un significado especial.

Sobre la fecha del matrimonio dijo que aún no está definida pues quieren hacerlo en el mismo lugar de la propuesta lo cual significa movilizar a todos los invitados.

“Tal vez podría ser en diciembre de 2019”, aseguró.

