Se conocieron por una aplicación de citas, pero este peculiar detalle arruinó todo

Las historias que surgen en redes sociales nunca dejan de sorprender, y esta vez, un relato viral de TikTok ha generado miles de reacciones. Chacalboggian, un joven que se dedica a compartir anécdotas, contó la peculiar historia de una cita arruinada por el autocorrector. La historia ocurrió en Uruguay, cuando un hombre, conocido como Manuel, estaba a punto de encontrarse con una mujer que había conocido por Tinder.

Todo comenzó con una conversación llena de expectativas y nerviosismo. “En Punta Carretas, ¿no?”, le preguntó Manuel a la mujer, quien respondió afirmativamente, sugiriendo que se encontrarían a las 10:00 de la noche.

A medida que avanzaba la charla, Manuel se sintió incómodo y decidió confesar algo: “Te voy a confesar algo así, ya me saco esto de encima”, le dijo, a lo que ella respondió en tono juguetón, pensando que iba a contarle que estaba casado y con hijos. Sin embargo, la respuesta de Manuel fue otra: “Naa. Estoy nervioso, no nos conocemos personalmente todavía y ya me gustas una banda y me da miedo no gustarte en persona”.

La conversación parecía fluir con normalidad, hasta que el autocorrector de su teléfono comenzó a hacer de las suyas. Los errores de ortografía comenzaron a ser evidentes, causando cierto desconcierto en la mujer. “Ya quiero verde”, escribió Manuel en uno de los mensajes, generando confusión. Luego, en otro intento, dijo: “Listo, ahí lo saque. Bueno, ¿quieres que valla a las 10:00 entonses? Digo, por las dudas… así nos aseguramos que alla lugar en dakota”.

Publicidad

Este último mensaje, lleno de errores ortográficos, hizo que la mujer se alarmara, interpretando que algo no estaba bien. Ante la situación, decidió bloquearlo, y la cita nunca ocurrió.

El video que cuenta esta historia ha acumulado más de 182 mil reproducciones y ha generado una avalancha de comentarios, muchos de los cuales se refieren a la situación con humor. “Volvé a poner el autocorrector 😂”, “yo haría lo mismo”, “Todos tenemos falta de ortografía, algunos más y otros un poco menos”, “quiere un amor o un profesor de literatura 😳”, y “Me siento identificada” son algunas de las reacciones que se leen.