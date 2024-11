Sospechaba que su esposo era infiel con un hombre y así quiso comprobarlo: terminó mal

El creador de contenido de TikTok, @chacalboggian, fue quien compartió este particular caso de infidelidad , en el que una mujer, aparentemente sospechando que su esposo le era infiel con un amigo con quien jugaba al pádel, decide descubrir la verdad a través de una conversación. El video muestra la serie de mensajes entre ella y un hombre guardado en los contactos de su esposo como "Jorge Pádel".

En los primeros mensajes, el hombre le responde preocupado: “Amor, estoy muy preocupado, creo que mi mujer descubrió que sos mi amante”, a lo que el otro responde: “¡Aguanta amigo! Vos decís que tu mujer piensa que compartimos tus paletas de pádel”.

La mujer, al ver que su sospecha podría ser cierta, se disculpa y confiesa que pensaba que su esposo estaba teniendo una relación con el contacto llamado "Jorge Pádel". "No digas nada, por favor", le pide a este hombre, quien le aconseja: “Tranquila, no suma decirle perro, tampoco suma que hagas esto, no lo hagas más, si?”, a lo que ella responde: “Oki, prometido”.

Sin embargo, unos minutos después, hay un nuevo, lo que termina de desvelar la realidad de la situación: "Ahora si vida, soy Ale. La frase secreta es: cabecear el ombligo". El hombre, al darse cuenta de que aún estaba hablando con la esposa de Ale, le pide que no lo haga más, ya que estaba trabajando.

Finalmente, la sorpresa llega en el último mensaje: “Te extraño”, responde la esposa de Ale, y lo que sigue deja a todos atónitos: “Y yo a vos, Jorge”. La infidelidad de Ale resulta ser con un hombre. La conversación culmina con una cita que confirma la relación: “Más tarde nos vemos en la cancha”, escribe Ale, a lo que su amante responde: “Dale, y decime George o Jorgito, sabes que Jorge a secas no me gusta”.

El video, que se ha vuelto viral en TikTok, ya cuenta con más de 346 mil reproducciones, 15 mil 'me gusta' y ha generado miles de comentarios entre los internautas. Los usuarios han reaccionado sorprendidos y con humor ante el inesperado giro en la historia. Algunos comentarios en el video viral incluyen: “Ósea que Jorge realmente lo raquetea con la sin hueso!”, “Por eso no creo en esa gente que juega pádel 😂”, “Quedé muda con ese final”, y “Ya no se puede confiar en nadie”.