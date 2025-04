¿Cómo saber si necesita terapia? Señales que no debe ignorar, según la Psicología

En algún momento de la vida las personas se enfrentan a situaciones que los sobrepasan. Problemas en el trabajo , relaciones que no funcionan, emociones difíciles de manejar o simplemente una sensación constante de desmotivación. Pero, ¿cómo saber si es momento de buscar ayuda profesional?.

Aunque aún existen muchos mitos en torno a la terapia psicológica, acudir a un psicólogo no es señal de debilidad, sino un acto de valentía y autocuidado. Aquí te dejamos algunas señales comunes que podrían indicar que necesita apoyo terapéutico.

Señales de que podrías beneficiarte de ir a terapia:

Se siente abrumado la mayor parte del tiempo: si sus problemas parecen demasiado grandes, si le cuesta tomar decisiones o simplemente sientes que “no puedes más”, es momento de considerar ayuda profesional. Cambiar sus hábitos de sueño o alimentación: dormir demasiado o muy poco, pérdida o aumento de apetito, pueden ser indicadores de que algo emocional no está bien. Estar más irritable o triste de lo habitual: cambios repentinos de humor, llanto frecuente o un estado de ánimo decaído sin razón aparente pueden ser señales de malestar psicológico. Se aísla de sus seres queridos: cuando empieza a evitar a los demás, pierde interés en actividades que antes disfrutaba o se siente desconectado emocionalmente, puede ser un llamado de atención. Sufrir de ansiedad o pensamientos repetitivos: pensamientos negativos constantes, ataques de pánico o preocupación excesiva pueden interferir con tu vida diaria y son motivos válidos para buscar ayuda. Tiene dificultad para manejar una pérdida o cambio importante: una ruptura, la pérdida de un ser querido, cambiar de ciudad o incluso enfrentar una nueva etapa puede generar emociones difíciles de procesar.

Según la psicóloga clínica Marina Mammoliti "El encuentro entre dos partes tiene un objetivo claro: lograr una reducción del malestar para que lo que duele deje de doler o para aprender a manejar ese dolor. Es un proceso colaborativo. El psicólogo no vive la vida por nosotros, ni está con nosotros 24/ 7. Somos nosotros los que tenemos que hacer el trabajo de cambio por fuera de la sección", señaló Mammoliti.

Por otro lado, se refirió a la hora de asistir al psicólogo, donde comentó que no se debe obligar a alguien a que tome terapia, por el contrario, debe ser una decisión propia y no forzada porque no tendría sentido y probablemente no funcionaría.

"Cada vez que quieren obligar a alguien a ir a terapia es que suele decir que en la mayoría de los casos no tiene sentido. Una condición indispensable para que la terapia funcione es que la persona quiera realmente estar ahí y encuentre sentido a lo que está haciendo", indicó Marina Mammoliti.