"Se negó a ser hospitalizada": Secretaría de Salud sobre la muerte de mujer indígena embera

Según la Secretaría de Salud, se le pidió a la señora días anteriores asistir a un centro medico debido a su estado de salud a lo que ella voluntariamente se negó.

“El día 14 de febrero a las 2:52 p.m. un equipo extramural de la Subred Centro Oriente determina que la paciente identificada como Francisca Borocuara presenta riesgos en salud, por lo que activa una valoración por ambulancia, determinando que es necesario un traslado a una institución de salud urgente, sin embargo la usuaria se niega al traslado (...) La mujer indígena manifiesta que por voluntad propia no desea ser trasladada por la ambulancia medicalizada y también rechazó ser atendida por los profesionales de la salud en el lugar” expresa la Secretaría de Salud.

La señora Francisca era una mujer de 59 años que vivía junto con su esposo y su nieto de 6 años en el refugio que el distrito acomodó de forma temporal. En dialogó con BLU Radio, Eduardo Mamundía, lider de la comunidad Embera Chami advierte que duró el cuerpo por cinco horas en La Florida.

“Ella no quiso ir al hospital de Engativá porque decía que no le daban los medicamentos y la comida era muy mala. Murió de un problema de asfixia y de la respiración porque cocinaba con leña. La secretaría de Salud dice que fue por covid-19 pero nosotros no creemos en eso. No nos dejan acercarnos a ella”, le dijo a BLU Radio, el líder Embera.

Este hecho se da apenas unas semanas después de la muerte de una mujer embarazada y su hija pequeña en las inmediaciones de ese lugar, luego de ser arrolladas por un vehículo en un accidente que provocó la ira de los indígenas, quienes arremetieron contra el conductor de 60 años.

Las familias indígenas alojadas hace varios meses en el Parque La Florida, luego de un proceso de identificación por parte de la Alcaldía de Bogotá y varias entidades nacionales, manifestaron la intención de regresar a sus territorios y ser reubicados.

