“Se puede amar a varios en diferentes intensidades”: psicóloga Carolina Guzmán

Teniendo en cuenta que el amor también indiscutiblemente ha evolucionado, hoy en día hay "diferentes formas de querer" que quizás salen de los estándares planeados.

Por tal motivo, en BLU Jeans estuvo Carolina Guzmán, psicóloga terapeuta y consultora de empresas, quién explicó esas nuevas tendencias de “querer a dos o tres”, “me enamoro de la persona pero no del género” e incluso “te amo pero no te toco”.

La experta aseguró que “se puede amar a varios en diferentes intensidades”, explicando que muchas veces un ser humano tiene un amor platónico, tiene a su pareja estable y todavía recuerda a su primer amor.

Por otro lado, sobre la tendencia de ‘me enamoro de la persona y no del género’ “es una nueva propuesta de fijarse más en los sentimientos que del físico”.

Finalmente la psicóloga explicó que “todas estas tendencias tienen que ver con la pasión, el deseo sexual y la necesidad de estar con otra persona”.