Se reencontró con su exnovia, le preguntó si aún lo amaba y respuesta lo dejó sin palabras

Un joven conocido como Toby sorprendió a sus seguidores en TikTok al compartir un emotivo video en el que se reencontró con su exnovia y, en medio de risas y bromas, le preguntó si todavía lo amaba. Lo que siguió dejó a todos sin palabras.

El video, publicado en la cuenta @toby.saied, muestra cómo la cita entre ambos transcurre de manera relajada, como si el tiempo no hubiera pasado. El joven no dudó en preguntar a su exnovia si aún sentía algo por él. La respuesta de ella lo sorprendió: "No".

Durante el encuentro, Toby también mencionó que la joven le presentó a su nueva perrita adoptada. Mientras disfrutaban de una merienda, la conversación tocó el tema de su ruptura. “Me levanté un día y te dije que no quería seguir”, confesó la mujer.

A pesar de la separación, Toby aseguró que siguen siendo buenos amigos y hasta compartieron una caminata por Barcelona con la perrita. Como reflexión final, el influencer dejó un mensaje para sus seguidores: "Que una pareja no te haya funcionado, no quiere decir que las tengas que quitar de tu vida".

El video se viralizó rápidamente, acumulando más de 2 millones de reproducciones y 160 mil 'me gusta'. Sin embargo, la publicación también generó controversia en los comentarios, con opiniones divididas sobre la posibilidad de mantener una amistad con un ex.

Algunos comentarios como "Que siguen f*llando, vamos", "Solo funciona si ninguno de los dos siente por el otro", y "No existe amistad con un ex, o uno o el otro está aún enamorado" fueron algunos de los más destacados.