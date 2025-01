Se viraliza la nueva piñata para las personas que cumplen 30 años: objetos infaltables

Las fiestas de cumpleaños siempre son un motivo de celebración para festejar un nuevo año de vida, aunque, para algunos, también intentan poner en evidencia, a través de una innovadora piñata , que entraron a una nueva etapa en la que quieren enfatizar los objetos que ahora son infaltables en su diario vivir.

Así fue la nueva propuesta de una chica en TikTok que publicó un video de la manera en la que realizó su piñata para celebrar sus 30 años y que se viralizó rápidamente en la plataforma, pues varias personas que están cercanas a esa edad se sintieron identificadas con los objetos que tenía en su interior.



¿Qué tenía la piñata de los 30 años?

La piñata realizada por la usuaria @zyanya404 muestra una serie de objetos que, al parecer, ya usan la mayoría de personas que están cerca o ya tienen 30 años.

Todo empieza con unas medicinas, diferentes paquetes de notas autoadhesivas, sobres de café instantáneo, pañuelos desechables, esponjas para lavar la loza, paños para limpiar el mesón de la cocina, sal de frutas para aliviar la acidez estomacal, pastilleros de plástico, materas, ganchos para colgar la ropa después de lavarla, aromáticas, cucharitas de madera, esferos, pelotas antiestrés , hilo blanco, libretas, un metro de llavero, entre otros.

Ante este video, se registraron más de 3.200 comentarios en los que se enfatizan que estos objetos sí son útiles para las personas de esta edad, que les gustaría que los invitaran a una fiesta con esta piñata y otro comentó que deberían romper la piñata sobre una mesa para así evitar que las personas se agachen por los problemas de rodilla.

"Me emociono mucho ajajja quiero la misma piñata", "yo quiero que me inviten a una piñata de esas 🙁", "Faltaron dulces, pero para la tos y garganta", "Faltaron dulces, pero para la tos y garganta", "¿Podemos romper la piñata a las 7:30? Es que me da sueño temprano", "¿y quién se va a agachar a recoger las cosas? 😂" son algunos de los comentarios más destacados de este video que acumula más de ocho millones de reproducciones y 705.000 'me gusta'.

De esta manera se evidencia que hay diversas maneras, y con un toque de humor, de celebrar un nuevo año de amigo, ideal para hacerlo con amigos y familiares.