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Blu Radio  / Sociedad  / Sech y Westcol dieron concierto gratis en Minecraft: así puede verlo

Sech y Westcol dieron concierto gratis en Minecraft: así puede verlo

El concierto duró media hora, pero alcanzó una media de espectadores de casi un millón debido a que estuvieron varios creadores de contenido muy reconocidos en Latinoamérica.

Westcol y Sech
Westcol y Sech //
Foto: Kick Westcol
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de oct, 2026

Nuevamente Westcol realizó un evento histórico en Minecraft de la mano de la música. En 2024, Ryan Castro se sentó a su lado para dar un concierto totalmente gratis para los usuarios de la serie Dedsafío y, este 2026, repitió la formula ahora el panameño Sech, quien llegó disfrazado al set del paisa.

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El anuncio se hizo a mediados de septiembre, pero no se confirmó el nombre del artista que estaría por lo que muchos especularon quién podría ser, en especial porque el paisa aseguró que era alguien cercano a la W Sound, su proyecto musical al lado de Ovy On The Drums y Big Ligas.

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J Balvin, Kris R, Ozuna, Blessd, Myke Towers, Dei V, De La Rose y Cris MJ fueron parte de los rumores que se manejaron durante días de cuál sería el artista para este concierto gratuito, no solo para los participantes de la serie, sino para todos los que llegaran a alguno de los directos de los creadores de contenido que hacen parte del proyecto, por ejemplo, entre los más reconocidos como JuanSGuarnizo (colombiano), ElDed, SpreenDMC, Farfadox, entre otros.

¿Cómo ver online y completo el concierto de Sech en Minecraft?

Esta serie se encuentra 100 % de la mano de Kick, plataforma en la cual transmite Westcol, por ende, se podrá ver online y gratis estos conciertos en el canal oficial del paisa en la repetición de la transmisión de este 9 de octubre.

Durante el concierto interpretó canciones como “Volando-Remix” o algunos del proyecto de los Avengers que fue un éxito rotundo entre 2016-2019, con canciones que, hasta la fecha, siguen dando de qué hablar.

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