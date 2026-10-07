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Blu Radio  / Sociedad  / Robot de Blessd noqueó a Westcol en pleno directo: golpe quedó en video

Robot de Blessd noqueó a Westcol en pleno directo: golpe quedó en video

Ambos compraron hace poco robots y decidieron probarlos en directo, pero las cosas no salieron tan bien como esperaban.

Robot de Blessd noqueó a Westcol.jpg
Robot de Blessd noqueó a Westcol //
Foto: Kick Westcol
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de oct, 2026

Westcol se ha convertido en uno de los creadores de contenido más famosos a nivel mundial, en especial por los eventos que suele realizar al lado de grandes artistas y famosos como el Stream Fighters, que, este 2026, tendrá robots como protagonistas.

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Los robots llegaron a Medellín a finales de septiembre y, en directo, ha comenzado a probarlos y ha dejado ‘clips’ que se han viralizado rápidamente, en especial porque el propio creador de contenido confesó en varias ocasiones que le da miedo manejarlo.

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Pero lo más chistoso sucedió este miércoles en un directo al lado de Blessd, mientras ambos jugaban con él y lo ponían a bailar, el cantante lo dejó su robot a su suerte -ambos tienen uno- y terminó golpeando en la cabeza por la espalda a Westcol, quien cayó de inmediato al piso y causó miles de risas en redes sociales. Por fortuna, el hecho no dejó ninguna herida en el creador de contenido.

“El robot lo vio jugando Minecraft y quiso representar al chat”; “Tanto que hablaba de pronto un robot matara a alguien. Vea, casi que el primero”; “Severo bailado que le metió. Ellos son niños chiquitos con ese robot”, fueron algunos comentarios que dejó este momento del directo.

Los robots se pelearán entre sí en el Stream Fighters que se llevará a cabo en Bogotá el 14 de noviembre. El evento se llevará a cabo en el Coliseo MedPlus y tendrá transmisión por el canal de Kick del famoso creador de contenido, tanto él como Blessd manejarán uno.

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