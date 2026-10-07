Camilo Cifuentes confiesa infidelidad junto a Westcol y Blessd: "Creían que era perfecto"

Luego de publicar un mensaje en donde se despedía de las redes sociales, Camilo Cifuentes reapareció en un ‘stream’ al lado de Westcol y Blessd, quienes lo invitaron para que tuviera la posibilidad de “dar su versión” de la infidelidad que lo han criticado en redes sociales, pues, según ellos, “las redes sociales suelen hablar sin saber lo que sucede”.

Primero le agradeció al influencer y al artista de invitarlo, pues siempre soñó con esa posibilidad ya que siempre ha sido fanático del fan de Westcol -usa sus gorras regularmente-, luego, confesó haber sido infiel y aseguró que no fue sincero con la creadora de contenido con la que comenzó su nueva relación al no decirle que aún hablaba con la mamá de su hijo.

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“En un punto por mi contenido me idealizaron. La gente me escribía: ‘Usted es lo más cercano a Dios’, o que decían que ‘Era el hombre perfecto’. Vea el nivel de idealización y no soy Dios, hago una labor que me ayuda a ser feliz y con lo que me permite ayudar a mi familia (…) Me siento en una faceta en donde puedo ser yo. Me estaba enloqueciendo, no me atrevía a opinar nada por ese miedo a cagarla. Siento que esto se armó al grande, pero no era para tanto”, expresó Cifuentes.

Camilo Cifuentes confesó la infidelidad en el stream de WestCOL pic.twitter.com/0noVMVclw7 — SaraClips (@Sara_Clips) October 8, 2026

A lo que Blessd lo aconsejó que “no les pusiera cuidado a las redes sociales”, ya que “varias veces le pasó a él y entendía lo difícil que era”: “Solo Dios nos puede juzgar”, dijo el ‘Bendito’; Cifuentes aseguró que está seguro de ser papá y responder al 100 % por su hijo, pero entendió que fue egoísta con ambas mujeres y terminó lastimando a todos, incluyéndolo a él.



Aseguró que solo duraron 20 días y tenían una relación inestable con la mamá de su hijo, pero sí quedó embarazada al mes de haberse conocido con ella. Pero no entiende por qué tuvo que tomarse todo tan de mala forma, si a la final nunca hubo algo estable y encontró una persona que “admiraba”, pero admite que su error fue no ser claro con ambas sobre la situación.

“Mi mayor sueño es tener un hijo que creciera en un hogar, pero si no lo podemos formalizar, ser el mejor papá del mundo. Muchos sabemos que nos faltaron cosas y no queremos que ellos también pasen por lo mismo (…) Yo soy Camilo Cifuentes y yo la cagué. No puedo hacer nada más", dijo.

Delante Westcol y Blessd. Camilo Cifuentes dice en directo que la cago pic.twitter.com/x66lVi0o3v — Deivid 💚⭐ (@ElFather_OG) October 8, 2026