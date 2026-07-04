Ser infiel en Colombia no sale muy barato: esto revelan las cifras

La infidelidad en Colombia también tiene un impacto en el bolsillo. Más allá de las implicaciones personales y emocionales, mantener encuentros por fuera de una relación estable representa un gasto que puede superar el millón de pesos por cada cita, de acuerdo con un análisis realizado por la plataforma Gleeden, especializada en encuentros extraconyugales y no monógamos.

El estudio advierte que el contexto económico del país, marcado por la inflación y el creciente uso de medios de pago digitales, ha cambiado la forma en la que las personas organizan este tipo de encuentros. Ahora, además de buscar privacidad, quienes recurren a estas dinámicas deben planificar con mayor detalle sus gastos y la manera de evitar que las transacciones queden registradas.

Según las estimaciones recopiladas por la plataforma, el costo de un encuentro discreto depende de factores como la ciudad, el nivel de privacidad y el tipo de experiencia. Una habitación por horas puede costar entre 80.000 y 250.000 pesos, mientras que un hotel boutique o de mayor categoría puede alcanzar valores entre 250.000 y 600.000 pesos.

A estos gastos se suman los desplazamientos, que mediante aplicaciones de transporte o servicios privados pueden representar entre 20.000 y 80.000 pesos por trayecto. Si la cita incluye una comida o una bebida en un restaurante o café, el desembolso oscila entre 50.000 y 500.000 pesos. En conjunto, un solo encuentro puede costar desde 200.000 pesos hasta más de un millón de pesos.



El análisis también muestra que las costumbres alrededor de estos encuentros han cambiado. Las tradicionales citas nocturnas han ido perdiendo terreno frente a reuniones más cortas y discretas durante la jornada laboral, como almuerzos ejecutivos, cafés a media tarde o encuentros breves que pueden integrarse con mayor facilidad a la rutina diaria.

La razón, según Gleeden, está relacionada con la creciente trazabilidad de los gastos. En una época en la que la mayoría de las compras y pagos quedan registrados de forma digital, algunos usuarios optan por utilizar efectivo, billeteras digitales secundarias o cuentas independientes para reducir la posibilidad de dejar evidencia dentro de las finanzas compartidas del hogar.

"Hoy vemos usuarios en Colombia mucho más organizados. Personas que planifican horarios, rutas y métodos de pago con una lógica de eficiencia, precisamente para preservar su privacidad. La discreción financiera ya no es un detalle, es parte estructural de estas dinámicas contemporáneas", afirmó Silvia Rubies, directora de Comunicaciones de Gleeden para Latinoamérica.

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La directiva señaló además que este fenómeno va más allá de la infidelidad y refleja cambios en la forma como las personas administran su vida privada en una sociedad cada vez más digitalizada. "No se trata solo de infidelidad o no monogamia; lo que vemos es una reorganización del deseo dentro de sociedades altamente digitalizadas, donde incluso la intimidad requiere administración y estrategia", explicó.

Otro de los hallazgos del estudio apunta a un incremento en la inversión destinada al bienestar personal, la estética y el autocuidado, especialmente entre las mujeres que hacen parte de la plataforma. De acuerdo con Rubies, estas decisiones responden a una búsqueda de autonomía e independencia en medio de un entorno donde las finanzas y las actividades cotidianas están cada vez más expuestas.

"En muchos casos, el autocuidado y la inversión en la propia imagen se han convertido en una forma de recuperar agencia personal dentro de contextos donde todo está medido, registrado o compartido", concluyó la vocera.

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Actualmente, Gleeden supera los 600.000 usuarios en Colombia y sostiene que las dinámicas de las relaciones extraconyugales continúan transformándose al mismo ritmo que la economía y la tecnología. En ese escenario, la discreción ya no depende únicamente del lugar del encuentro, sino también de cómo se administran el tiempo, los recursos y las huellas que dejan los pagos digitales.