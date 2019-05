Por: Mateo Vahos - CV

Polémica ha generado en Medellín la posibilidad de que los moteles tengan la obligación de exigir documento de identidad a sus clientes, una afirmación hecha por el secretario de Seguridad, Andrés Tobón, quien dijo que en estos establecimientos los dueños deben tomar este tipo de medidas que controlen o regulen el ingreso a menores, pues la protección a los niños debe primar sobre el derecho a la intimidad de los adultos.

La opción de requerir la cédula para ingresar a los moteles se plantea luego de que dos reconocidos moteles fueran sellados y pasaran a extinción de dominio por permitir la explotación sexual y el ingreso de menores.

“Estos lugares tienen la obligación de exigir la documentación correspondiente y no permitir que ingresen personas sin verificar que tengan la normatividad vigente, es decir, que no sean menores de edad”, aseguró el secretario Tobón.

Y ante lo que parecía una opción o sugerencia para los moteles, muchos ya tomaron medidas.

Por ejemplo, en un recorrido hecho por BLU Radio en varios moteles, se descubrió que en la portería de uno de los más reconocidos en la Avenida Regional hay un nuevo filtro de acceso: un portero que exige el documento de identidad sin importar que algunos clientes opten por no ingresar o decidan retirarse del lugar.

La jefe de talento humano del motel Ibiza, Tatiana Jurado, dijo que desde el pasado viernes exigen la cédula para permitir el ingreso de sus clientes.

“Al momento de solicitarles el documento o no lo tienen o simplemente se niegan a presentarlo. Unos lo toman a bien y dicen que muy bueno, que excelente el control; otros no dicen nada, pero por los gestos uno se da cuenta que no les gusta porque es un lugar donde se vende privacidad, pero de privacidad no tiene nada si llegas a un lugar en el que te piden tu documento de identidad”, dijo Jurado.

En el caso de este motel del sur de Medellín, su jefe de talento humano reconoció que en los últimos días, desde que exigen cédula, han tenido casos de adultos que intentan ingresar con menores de edad y otros clientes que deciden irse cuando les piden el documento.