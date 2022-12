Lo que las mujeres quieren que les hagan los hombres en la cama, según expertos

Segúnseñala que no hay algo mágico para lograr que las mujeres alcancen el orgasmo, pero la gran mayoría

prefiere algunas técnicas para llegar más fácilmente.

Asimismo, el autor Mike Darling, también citado por el portal, escribió en su libro 'Men's Health' los resultados de una encuesta en la que le preguntaron a 2.500 lectoras sobre sus preferencias en la cama y fueron los siguientes:

-Las mujeres prefieren que se les active poco a poco. Los besos y las caricias preliminares son indispensables.

-Deben sentir una profunda sensación de relajación. Mientras que los hombres prefieren el sexo más salvaje, las mujeres deben estar primero cómodas con la posición y los movimientos. El hombre debe procurar excitar a su mujer en gran medida para que alcance el trance durante el climax.

-No a todas les gusta lo mismo. Incluso, según los expertos, una mujer puede no alcanzar el orgasmo en las primeras relaciones sexuales con un hombre. La comunicación es vital para preguntarle abiertamente qué le gusta durante el acto. Algunas mujeres disfrutan de orgasmos clitorianos y otras vaginales.

-Palabras subidas de tono. La mujer suele ser más auditiva y las palabras subidas de tono o incluso soeces, en parejas con mucha confianza, pueden provocarle mucho placer. Deje la vergüenza de lado y pruebe con incentivar el acto de esta manera o usando palabras que halaguen su cuerpo.

-No caer en la repetición. No a todas las mujeres disfrutan igual con las mismas posturas. Durante el sexo se pueden probar diversas posiciones hasta encontrar la más placentera, pero no caer en el error de probar muchas en una sola sesión.

-Innovar en la cama. Juguetes sexuales como un vibrador, antifaces, esposas, alimentos, aromas y sabores pueden hacer la diferencia en el acto sexual. Sin embargo, es indispensable no forzar a la mujer a hacer cosas que no quiere.

-Conozca sus puntos fuertes. Algunos hombres que sufren eyaculación precoz pueden equilibrar el acto con un buen sexo oral. Es importante explorar las zonas más erógenas de la mujer.

-Volverse “clitoridiano”. Es el punto de máximo placer en el sexo para la mujer. El hombre debe conocer cómo funciona la vagina y dónde tocar a su pareja. La mayoría de las mujeres no tiene orgasmos vaginales sino clitorianos.

-La lengua puede lograr más placer que el pene. Los hombres deben aprender a usar este músculo para lograr que la mujer disfrute al máximo el acto sexual. Aunque se debe probar poco a poco para conocer qué estímulos genera.

-En el orgasmo “las damas también primero”. El hombre debe procurar que su mujer alcance primero el climax antes de eyacular. El hombre puede prestar atención a la tensión de manos y pies de su pareja que pueden indicarle que está a punto de llegar al orgasmo.

-Permitir que la mujer se estimule a sí misma antes del acto. Esto puede ayudar a lograr mejor lubricación y comodidad.