Shakira empezó a seguir a mejor amigo de Piqué y en redes afirman que el español “estalló” de celos

El mundo de las redes sociales nunca deja de sorprendernos, y esta vez fue el turno de Gerard Piqué y su expareja, la famosa cantante colombiana Shakira, quienes volvieron a acaparar la atención de los medios de entretenimiento. La razón detrás de esta nueva ola de titulares fue la inesperada acción de Shakira al seguir en TikTok a uno de los mejores amigos del exfutbolista, el influyente streamer español Ibai Llanos.

La noticia de que Shakira había comenzado a seguir a Ibai Llanos rápidamente se hizo viral en las redes sociales, y los usuarios no tardaron en reaccionar ante esta "extraña" interacción entre la cantante y el influyente. Ibai Llanos, conocido por su carisma y honestidad, no pudo evitar expresar su sorpresa y confusión ante esta situación en el programa Kings League.

"Lo de que Shakira me haya seguido en TikTok, qué sentido tiene. Porque solo sigue a 60 personas. Es que me ha abierto la cabeza, me ha impactado", comentó el streamer madrileño en el espacio digital.

La indiferencia de Geri. Se ve que no tiene nada de ganas de andar de bromas con cosas relacionadas a la ex. Muy bien por él pic.twitter.com/RpsoPboz9j — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) July 26, 2023

Piqué "estalló" de celos

La reacción de Gerard Piqué no pasó desapercibida, y las cámaras capturaron cómo su semblante cambió visiblemente cuando el tema fue expuesto en el programa. Piqué se mostró claramente incómodo ante la mención de su expareja en ese contexto y su disgusto quedó evidente para todos los espectadores.

Aunque Ibai Llanos no profundizó mucho en el tema, su mención de Shakira en el programa Kings League generó todo tipo de comentarios en las redes sociales. Los internautas no dejaron de especular sobre las razones detrás de la acción de la cantante y sobre la posible reacción de Piqué ante este hecho.

Asimismo, la relación entre Gerard Piqué y Shakira ha sido tema de interés para los medios desde su separación, y cada interacción pública entre ellos parece dar pie a nuevas especulaciones. Sin embargo, en esta ocasión, la atención se centró en cómo el exfutbolista "estalló" de celos tras enterarse de que su expareja seguía a uno de sus mejores amigos en TikTok.

Aunque la situación no pasó a mayores, el episodio dejó en evidencia que, a pesar de las separaciones y las relaciones posteriores, las interacciones entre exparejas famosas aún pueden generar controversia y desatar emociones intensas.

