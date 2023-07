Piqué dio consejos a Rosalía y Rauw Alejandro para manejar una ruptura: "Lo digo por experiencia"

La ruptura entre Rosalía y Rauw Alejandro generó un gran revuelo a nivel mundial por una supuesta infidelidad, en donde se vieron envueltas dos modelos colombianas. La noticia también llegó hasta los oídos de los presidentes de la Kings League, que, en el último 'After', sacaron el tema a colación y fue Gerard Piqué el que dijo "entenderlos perfectamente".

Fue el presidente de Jijantes, Gerard Romero, quien tocó el tema cuando leyó el comunicado que publicó Rauw Alejandro en sus redes sociales explicando los sucedido en su relación con Rosalía. El que más impactado quedó fue Ibai Llanos, que es muy amigo de la famosa pareja y a los que entrevistó meses atrás sobre su amor.

Y fue cuando Gerard Piqué buscó la forma de cambiar de tema, pero no antes sin darle consejos a Rosalía y Rauw Alejandro para manejar la opinión pública, pues aseguró ya "tener experiencia propia" en una situación parecida, como la ha sido su exrelación con Shakira.

"Yo creo que es mejor que estas cosas, a mí no me gusta que la gente hable de esto. Ya está, se ha leído el comunicado, está bien y a partir de ahí dar opiniones, lo digo por experiencia propia (...) Lo más importante, que sean felices a partir de ahora, se cierra una etapa y que sean felices", manifestó Gerard Piqué mientras los demás daban sus opiniones.

Al que le costó asimilar la noticia fue a Ibai Llanos, pues, según Romero, el presidente de Porcinos ya tenía una silla asegurada en la boda de Rosalía y Rauw Alejandro, pero ahora ya no será posible que esté en este acontecimiento.

"¿Por qué lo digo? Porque los hombres que he tenido a mi alrededor, durante mi vida, yo sentía que eran muy emotionally unavailable (no disponibles emocionalmente) (...) Tú para mí fuiste como la primera vez que sentí eso: sentí que no tenías miedo de querer y ser querido", manifestó en su día Rosalía sobre el amor que tiene sobre Rauw Alejandro.

