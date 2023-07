Rosalía habla por primera vez de supuesta infidelidad de Rauw Alejandro: “Ni al caso a películas”

Luego de días de rumores sobre una supuesta infidelidad por parte de Rauw Alejandro, la cantante Rosalía decidió hablar y ponerle un alto a las varias versiones que señalan que el fin de su relación, luego de tres años, haya sido supuestamente por una traición del puertorriqueño con la reconocida modelo paisa Valeria Duque.

Aunque Rosalía no dio mayores detalles sobre el verdadero motivo de su separación, sí fue enfática al mencionar que no le hace caso a los rumores o “películas” que se crearon, esto, antes de que el propio Raw confirmara este miércoles que habían terminado hace meses.

“Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raul. Ni al caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar”, fue el corto mensaje que Rosalía dejó en sus redes sociales.

Mensaje de Roslia Foto: Inastagram rosalia.tv

¿Qué dijo Rauw Alejandro?

A través de un corto comunicado, Rauw Alejandro confirmó su ruptura con Rosalía y se refirió a los rumores que afirman que él le fue infiel con Duque después de un concierto que dio en México y al que asistió la paisa.

Rosalía y Rauw Alejandro // Foto: AFP

"Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir", aclaró Rauw.

¿Qué dijo Valeria Duque?

La modelo y creadora de contenido colombiana, de 31 años, se pronunció a través de un comunicado en sus redes sociales, en el cual expresó su descontento por “la propagación de información falsa que afecta tanto a su imagen como a la de otras personas involucradas”.

"Estuve ausente desde ayer porque considero que el silencio también es una respuesta y la más sabia ante ofensas y acusaciones injustas y falsas. Hoy decido escribir por si acaso puedo generar algo de conciencia, pues nos falta evolucionar mucho como sociedad. Tantas cosas importantes que pasan en el mundo, tanto que podemos construir, aprender y ayudar a los demás por este medio y, en cambio, veo lo fácil que es destruir y atacar difundiendo información engañosa y malintencionada”.