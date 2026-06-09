Sharay conquista la Red Bull Dance Your Style Colombia y estará en Suiza

El Parque de Usaquén fue testigo de la unión entre el baile y la música para poner a vibrar a varias personas al tiempo, esto en el marco de la Red Bull Dance Your Style Colombia, el evento que reunió a los mejores bailarines del país y del cual salió vencedora Allí Sharay Posada, conocida como Sharay, con apenas 20 años.

"Para mí, la danza lo es todo. Es mi forma más fácil de expresarme y de compartir lo que siento. Es, literalmente, mi manera de hablar. El baile está completamente integrado a mi personalidad. Creo que lo que me ha permitido seguir perseverando es el apoyo de mis amigos y de mi familia, porque vivir de la danza es muy complejo, aunque no imposible", expresó en diálogo con Blu Radio sobre esta final.

Se ha dedicado al baile desde hace 16 años, es decir, desde que era apenas una niña y siempre sintió este movimiento como la mejor forma de expresión para decirle al mundo quién es ella. Además, creció en el kung fu, una herramienta muy importante que le ha ayudado a ser más consciente del movimiento, es decir, fuerza, resistencia y creatividad.

"Como cualquier bailarín, tengo metas que van mucho más allá de una competencia. Mi objetivo es desarrollar una corporalidad cada vez más completa y consciente, y disfrutar cada momento del proceso. Hay muchísimos espacios para compartir la danza y esta no será la última vez que baile. El baile siempre estará presente en mi vida", añadió.



Foto: suministrada

Ahora, ella representará a Colombia en la final en Zúrich, Suiza, en el mes de octubre al lado de Erre Caserio, quien obtuvo el premio en 2025 y que no pudo estar en Estados Unidos, por lo que tendrá su revancha en este 2026.

Fueron 16 bailarines, considerados los mejores street dancers del país que se reunieron el 6 de junio en Bogotá para la esperada Final Nacional de Red Bull Dance Your Style Colombia 2026. Llegaron tras ser seleccionados en las clasificatorias oficiales realizadas en Medellín y Cali, junto con los cupos de plaza otorgados en la Costa y en Bogotá, además de cuatro wildcards.

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Antes del evento, bailarines como Valefica, Lucy Coleda, Iván “Tartak” Hernández y Baby Fox habían coincidido en que la clave estaría en conectar genuinamente con la gente. “El público es quien decide”, había señalado Coleda, mientras que Tartak aseguró que “ser genuino” sería su principal herramienta en la tarima.

"Ahí entra mucho la estrategia. Hay que bailar más grande, ocupar mejor el espacio y conectar visualmente con las personas. A mí me gusta mucho mirar al público y hacerles sentir que son parte de lo que está pasando. También toca adaptarse a las condiciones: ojalá el clima ayude, pero si hace frío hay que calentar mejor porque es más fácil enfriarse rápido. Al final se trata de adaptarse y jugar con lo que se tenga", dijo Valefica.

Entre los participantes destaca también Baby Fox, bailarín venezolano radicado en Colombia desde hace siete años y con experiencia trabajando junto a artistas internacionales.

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"Cada escenario es retador. La idea es hacer lo que nos gusta, conectarlo con el público y divertirnos, porque de eso se trata", afirmó.