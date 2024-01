Siempre le noté calidez cuando entrevistaba: nieto de Julio Sánchez Vanegas tras su fallecimiento

El pasado fin de semana se conoció la muerte de Julio Sánchez Vanegas , pionero de la televisión colombiana. Sánchez Vanegas es reconocido por sus aportes en el mundo del entretenimiento.

Emilio Sánchez Salamanca, periodista, nieto de Julio Sánchez Vanegas e hijo de Jaime Sánchez Cristo, recordó a su abuelo en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

De acuerdo con Sánchez, la noticia de la muerte de su abuelo impactó muchos colombianos por su legado profesional en los medios de comunicación.

"Esta fue una noticia que nos chocó mucho a todos, a toda Colombia. Hemos estado abrumados con el nivel de cariño y abrazos que hemos recibido. Su muerte generó un impactó por el estatus profesional alto que dejó mi abuelo, pero nos tocó más a nivel personal a quienes lo tuvimos cerca", indicó Sánchez.

"Lo siento muy presente en mi vida"

Emilio Sánchez dijo que tener cerca de su abuelo le sirvió mucho para su vida profesional, ya que aprendió aspectos fundamentales para ejercer el periodismo.

"Me enseñó en muchos sentidos. Le aprendí, y sigo aplicando que, cuando uno entrevista a personajes como cantantes, la dinámica cambia y eso lo vi en él. Siempre le note calidez cuando entrevistaba a artistas como Julio Iglesias, con quien tuvo una relación de amistad de muchos años. Me enseñó que siempre hay que tratar con respeto al oyente y al televidente. A él no le gustaban las cosas morbosas", relató.

¿Qué proyectos le faltaron por cumplir?

Un documental sobre lo que el denomino como la "Colombia Linda" fue uno de los pocos proyectos que le hicieron falta por cumplir a Julio Sánchez Vanegas.

"Siempre dijo que quería hacer un documental mostrando la Colombia linda, ya que veía que solo se hablaba de lo malo. Siempre tuvo ese proyecto y no pudo realizarlo", dijo.

Finalmente, Emilio contó que los temas de los que más hablaba su abuelo eran de medios de comunicación y música. Además, lo calificó como un "mamador de gallo", pese a ser un profesional muy serio.

"Pude compartir mucho tiempo con él, pude mamar gallo mucho con él. A todo el mundo le ponía apodo y lo que más recuerdo de él son sus cuentos. Nunca se opacó su calidez humana, nunca lo vi bravo", finalizó.

Escuche la entrevista completa aquí: