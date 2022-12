Siento dolor en el útero al tener sexo con mi pareja, ¿qué hago?

Este lunes festivo la Dra. Flavia dos Santos respondió algunos mensajes de oyentes de Blu Radio sobre temas como sexualidad y relaciones de pareja.

Publicidad

Una oyente le contó a la Dra. Flavia que “desde hace un tiempo he sentido un dolor extraño al momento de tener relaciones sexuales con mi pareja, a pesar de que tengo una buena dilatación el dolor aparece de un momento a otro en mi útero, impidiendo que me puedan penetrar (…) Le comenté esta situación a mi ginecólogo y me recomendó unos exámenes, pero estos no mostraron nada extraño. Esta situación se ha vuelto incómoda para mí, he llegado a soportar el dolor solo por complacer a mi pareja pero otras veces he tenido que decir que no y él lo ha interpretado como un rechazo”. (Lea también: ¿Disfunción eréctil? Tal vez es la hora de visitar al médico )

Ante esta situación, la doctora indicó que “sexo y dolor no son dos palabras que deben combinar”, por lo que recomendó fijarse si probablemente esté contrayendo la musculatura por miedo, pues esta sería la raíz del problema.

Publicidad