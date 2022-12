Sin tapujos: Humberto ‘El Gato’ Rodríguez y su vida

Humberto ‘El Gato’ Rodríguez pasó por los micrófonos de Agenda en Tacones para hablar sobre su carrera, su vida personal y uno que otro secreto sobre su intimidad.

El presentador reveló curiosas anécdotas como que tuvo una experiencia sexual con una mujer que tenía mal aliento, además de otras divertidas historias.

Publicidad

Estos han sido los momentos más importantes de la vida del ‘Gato’ Rodríguez:

La posibilidad de haber conocido otras culturas debido a que el presentador creció entre Estados Unidos, Colombia y República Dominicana.

“Fueron los 3 países donde me formé, esto me ayudó a comprender y a no juzgar las diferencias”, indicó.

Otro momento importante, y faceta que muy pocos conocían, fue su trabajo con el cantante Juan Luis Guerra como ingeniero de sonido. “Llegué por accidente a este medio, gracias a un vecino; estudié y me capacité”.

Publicidad

“El día que me llamaron para para trabajar en ‘Sábados Felices’”, dijo.

Sin duda su familia también hizo parte de los momentos más importantes de su vida. “El nacimiento de mis hijas, me atraparon de por vida”.

Publicidad

“El día que decidí unirme a Verónica”, dijo que fue el más importante de su vida.

Escuche la entrevista completa en el siguiente audio:

Publicidad