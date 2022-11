Sin trabajo y regañado por la mamá, así quedó mototaxista acusado de robar un reloj

Jossimar Rueda aclaró en Mañanas BLU que nunca pensó en hurtarle el reloj al vigilante, sino que la imagen que circuló en redes, se trató del momento en el que él le estaba tomando el pulso al herido.

“Yo me acerqué al policía y le pregunté si le ayudaba en algo. Es más, yo mismo me ofrezco a tomarle el pulso al vigilante porque estaba muy pálido. Entonces, el policía acepta y yo le tomo la mano izquierda al vigilante, yo le ruedo el reloj y es en ese momento en el que toman la foto”, sostuvo el barranquillero.

Según Rueda, este hecho hizo que se quedara sin trabajo por miedo de su propio jefe.

“Nadie me quiere dar trabajo, me quitaron la moto ayer porque el dueño de la moto tiene miedo de que me quiten la moto y tomen represalias con la moto”, contó.

Escuche la entrevista completa:

