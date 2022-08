Soñar con serpientes: ¿es algo realmente malo?

Los sueños para muchas personas son momentos gratificantes en que la mente crea escenarios “perfectos” llenos de aventuras; sin embargo, no todos los sueños son los alegres, ni mucho menos son emocionantes, pues llegan a convertirse en espacios de angustia y miedo cuando se sueña con serpientes.

Las serpientes son animales muy temidos en la naturaleza y la presencia de uno puede incluso desmayar a personas que les tengan miedo a estos reptiles. Soñarlas termina siendo algo desagradable, pues se interpreta como una señal de mal augurio.

Publicidad

¿Qué significa soñar con serpientes?

Realmente no es así, la presencia de una serpiente en los sueños puede llegar a ser algo malo, pero no como se piensa sino que termina siendo la advertencia de que algo va a cambiar en el día a día. No obstante, la interpretación varía según la investigación.

Por ejemplo, el libro de ‘La interpretación de los sueños’ del padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, explica que, la señal de ver una serpiente mientras se duerme es la proyección de deseos incumplidos e impulsos reprimidos.

Estos son los tipos de significados al soñar con una serpiente

Soñar con culebras: si el animal es agresivo es el deseo sexual reprimido, mientras que si está tranquila es la interpretación de que todo está bien, pero hay algo que causar temor.



si el animal es agresivo es el deseo sexual reprimido, mientras que si está tranquila es la interpretación de que todo está bien, pero hay algo que causar temor. Soñar con víboras: se puede relacionar con las decepciones y los engaños.



se puede relacionar con las decepciones y los engaños. Soñar con serpientes verdes: símbolo de cambio, de maduración personal y de buena fortuna.



símbolo de cambio, de maduración personal y de buena fortuna. Soñar con serpientes negras: es la interpretación del subconsciente al no seguir la razón sino el instinto.



es la interpretación del subconsciente al no seguir la razón sino el instinto. Soñar con una serpiente en casa: es la señal de que un familiar está traicionando a la confianza.



es la señal de que un familiar está traicionando a la confianza. Soñar con el ataque de una serpiente: es la señal de que algo malo se avecina y se debe estar preparado para eso.

Publicidad

Le puede interesar: Al pelo con Tata