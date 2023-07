"Soy alérgica a él": mujer sufre extraños síntomas al estar cerca de su novio

La historia de una joven estadounidense se ha vuelto viral en redes sociales. Virginia Nault, de 22 años, aseguró que es alérgica a su novio, pues cada vez que está con él le salen erupciones en el cuerpo y todo comenzó cuando empezaron a salir.

En diciembre de 2022, comenzó una terrible experiencia para la joven de Boston después de iniciar una relación con un chico llamado Steve Johnson. Inicialmente, todo parecía perfecto, pero Nault comenzó a notar que tenía reacciones cada vez que salían juntos.

"Cuando la gente dice que mi novio me engaña, simplemente me da risa. Al final del día, no me conocen, no lo conocen y no conocen nuestra relación", afirmó Nault en una entrevista con el diario local New York Post.

Al principio, no encontró ninguna relación entre su pareja y sus síntomas. Sin embargo, después de pasar horas con él, empezaron a surgir picazón y erupciones en su cuerpo. "He tenido alergias durante los últimos seis meses, pero al principio no nos dimos cuenta. Pensamos que era una alergia estacional aleatoria", comentó Nault.

"Hay algo de él que me hace tener esa reacción. Soy alérgica a él, algo en el aire de su apartamento, un producto para el cuerpo o algo que se aplica", aseguró Nault. Además, recalcó que su pareja siempre ha estado presente en su proceso, siendo un gran apoyo.

¿Cuál es su diagnóstico?

Ante la situación y desesperada por encontrar una respuesta del por qué de las erupciones en su cuerpo, Virginia acudió a varios médicos que le han realizado diferentes pruebas, pero hasta el momento no ha obtenido un diagnóstico exacto.

“Me harán una prueba ambiental y otra prueba de productos e ingredientes. Tengo que decir que ya hemos reducido el campo: sabemos que no es por el champú, ni el detergente o acondicionador", sentenció tras los primeros análisis de los médicos.

