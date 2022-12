Subastan por 162.500 euros el arma con que se suicidó Van Gogh

El revólver con el que supuestamente se suicidó Vincent van Gogh fue subastado este miércoles en París por 162.500 euros (182.000 dólares), superando con creces su precio máximo estimado de 60.000 euros.

El arma Lefaucheux, de un calibre de 7 mm, fue adquirida por teléfono por un particular cuya identidad no fue revelada, según la casa AuctionArt.

La versión oficial dice que Van Gogh se disparó una bala en el pecho a los 37 años y murió dos días después al norte de París en 1890.