Tenga cuidado: Sara Uribe denuncia que estafadores se hacen pasar por ella pidiendo dinero

La reconocida actriz y presentadora Sara Uribe se volvió viral este lunes, 8 de julio, luego de que, a través de su cuenta de Instagram, denunciara que estafadores se estarían haciendo pasar por ella para pedirle dinero a sus amigos, familiares y personas cercanas, esto en WhatsApp.

"Saludos, buenas tardes. ¿Cómo vas? Les habla Sara Uribe Cadavid. Espero te encuentres bien, quería comentarte que estoy buscando para cambiar unos dólares y euros, quizás te interese o quién pueda comprarlos", fue el mensaje que utilizaron los estafadores con las personas cercana de Uribe, que además recordó que ese número sí era de ella, pero hace mucho tiempo, ya no.

La antioqueña emitió la alerta en Instagram, tanto en publicación como en historia, esto para evitar que todas sus personas más cercanas caigan de esta modalidad de robo en redes.

"A todos mis contactos, están estafando con este número. Pilas que no soy yo, ese ya no es mi número de WhatsApp hace muchos años así que cuidado. No entreguen dinero ni den datos. Cuidado", dijo.