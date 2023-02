“Se me estaba olvidando lo linda que me veo sintiéndome sexy”: Sara Uribe publicó candente video

La modelo y presentadora Sara Uribe volvió a encender las redes sociales pues publicó un video en el cual muestra su faceta más sexy.

Vistiendo unas mallas y una ropa interior muy sugestiva, la paisa sacó a relucir toda la sensualidad que la convirtió en una de las mujeres más lindas de la farándula colombiana.

Bajo el lente de Hernán Botero, uno de los fotógrafos preferidos por las modelos, Sara Uribe demostró que sigue vigente y los usuarios que la siguen en Instagram se lo dejaron saber.

“Qué espectáculo, las que dicen lo contrario es por pura envidia”, se lee en uno de los comentarios.

De hecho, hasta el artista de música popular Yeison Jiménez comentó la foto con un revelador “te me calmas pues”.

La publicación ya cuenta con un poco más de 87.000 likes y más de 1.000 comentarios en la red social.

Vale la pena recordar que, en diciembre de 2022, la modelo aclaró que en estos momentos no está enamorada de nadie ni mucho menos extraña a alguien, sin embargo, sí manifestó sentir una especie de “tusa” por no poder conocer personas, ya que, por su trabajo, se mantiene muy ocupada.

“No me gusta nadie, no estoy enamorada de nadie, no extraño a nadie, eso que quede muy claro, pero tengo como una tusa en este instante de mi vida porque ¿en qué momento conozco yo gente?, más bien si vos me quieres conocer hazme una seña entonces”, dijo entre risas Sara Uribe.

Desde que se produjo su separación con el futbolista colombiano Freddy Guarín, con quien tuvo un hijo, a Sara Uribe no se le ha vuelto a conocer a una pareja formal públicamente, sino que se le ha visto muy dedicada a su pequeño y a cuestiones de trabajo.

