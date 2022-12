“Me lo espantaron”: Sara Uribe sobre hombre con quien fue captada en una discoteca

La presentadora y empresaria antioqueña Sara Uribe les reveló a sus seguidores en Instagram la razón por la cual no funcionó tener algo o conocerse con un hombre con el fue captada en una discoteca.

El encuentro quedó registrado en un video que se hizo viral casi de inmediato en redes sociales. Esto, por la cercanía con la que ambos se veían en la grabación.

“Uno le da un besito y ya ustedes lo boletean a uno. Lo espantan, entonces no me dejan ni tener intimidad. Si ustedes me dejaran besarlo y al otro día conocerlo y no lo espantan de la manera en cómo me lo espantaron hasta uno se atreve a besarse con quien a uno le gusta, pero ya después de esa boleteada que me pegaron con ese muchacho, ya que voy a volver a buscarlo, ya me da pena qué tal”, afirmó Sara Uribe en redes sociales.

Asimismo, la también actriz Sara Uribe aprovechó para aclarar que en estos momentos no está enamorada de nadie ni mucho menos extraña a alguien, sin embargo, sí manifestó sentir una especie de “tusa” por no poder conocer personas, ya que, por su trabajo, se mantiene muy ocupada.

“No me gusta nadie, no estoy enamorada de nadie, no extraño a nadie, eso que quede muy claro, pero tengo como una tusa en este instante de mi vida porque ¿en qué momento conozco yo gente?, más bien si vos me quieres conocer hazme una seña entonces”, dijo entre risas Sara Uribe.

Desde que se produjo su separación con el futbolista colombiano Freddy Guarín, con quien tuvo un hijo, a Sara Uribe no se le ha vuelto a conocer a una pareja formal públicamente, sino que se le ha visto muy dedicada a su pequeño y a cuestiones de trabajo.



