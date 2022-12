Video: Ana del Castillo fue víctima de tremendo golpe en pleno concierto en El Carmen de Bolívar

La cantante de género vallenato Ana del Castillo fue víctima de un objeto lanzado desde el público directamente a su rostro en la segunda jornada de la VI versión en El Carmen de Bolívar.

El evento, en el que son protagonistas la cultura, las tradiciones y las artesanías, se vio empañado por un triste comportamiento por parte del asistente que lanzó el objeto contra la joven cantante, impactándola en la cabeza.

El momento del golpe quedó captado en video que difundió la cuenta de Instagram @cantavallenato. Allí se aprecia cómo el objeto, lo que algunos creen es un cartón de aguardiente o una lata de cerveza vacía, pega en el rostro de la artista nacida en Valledupar.

Usuarios en redes se mostraron indignados, reaccionaron a la agresión y exigieron respeto por la integridad y de la artista nacida en Valledupar.

“No podemos ver la violencia como un acto normal. ¿A quién le gustaría que le hicieran esto?”, “Qué falta de respeto. Si no les gusta, ¿para qué van?” y “El alcohol y las drogas hacen que la gente no sepa comportarse ni respetar a los demás”, fueron los comentarios que se leyeron en el video publicado.

Del Castillo no se ha pronunciado sobre el hecho ocurrido en El Carmen de Bolívar.

Caso parecido le sucedió al también cantante de música vallenata, el urumitero Silvestre Dangond , quien recibió un fuerte golpe en la cabeza en uno de sus conciertos. Al parecer, uno de los asistentes a uno de sus conciertos le lanzó una piedra mientras el artista estaba interpretando canciones.

Dangond suspendió, por varios minutos, su show para enviarle un mensaje a quien lo agredió desde el público.

"Tú no vas a poder dormir tranquilo hoy porque tu cargo de consciencia es más fuerte que el golpe que me diste. Yo seguiré mi camino cantando, aprendiendo, y disfrutando de la vida. Aquí es donde yo controlo la soberbia, es aquí donde Dios me dice, tú eres más que un golpe. Si quieres me tiras otra, vuelve y tíramela", expresó el cantante, quien se vio notablemente afectado por la situación.

