Tengo un hijo; ese es mi oficio, hobby y trabajo: Mabel Lara

La periodista Mabel Lara, presentadora de Noticias Caracol y expanelista de Mañanas Blu, habló en Mesa Blu sobre su experiencia como madre y dio algunos detalles de su vida privada.

Su hijo, Luciano, de apenas 1 año y 3 meses, cambio su vida. Según Mabel “uno siente que tiene que dedicarle tiempo al hijo en medio del trabajo y sí. Uno es mamá las 24 horas (…) Por eso no tengo tiempo libre. Tengo un hijo; ese es mi oficio, hobby y trabajo”.

“Nunca me imaginé que ser mamá fuera, no difícil sino intenso, y es que esto es ‘saca placenta y mete culpa’, porque a toda hora estoy preocupada por él”, aseguró.

Sin embargo, en medio del trabajo que implica ser madre, Mabel ha sabido llevar su trabajo con responsabilidad y profesionalidad. Durante el Mundial Brasil 2014, evento que cubrió para Caracol Televisión, “fueron 45 días sin mi hijo, algo muy duro, pero fue una experiencia gratificante, y más con el equipo ganando”.

Mabel estudió “Comunicación en la Universidad del Pacífico y desde esa época tuve que cubrir de todo para llegar a lo que soy ahora”.

“Ahora, con la presión de la fama, cuando me equivoco, quienes más me critican son los de la comunidad afro; creo que no es envidia, sino una cuestión humana”, añadió.

En cuanto a los problemas que su color de piel le haya podido dar en su vida, declara que “uno se va de Bogotá más por el clasismo que por el racismo, pero cuando vine a Bogotá me recibieron bien, sin embargo con la etiqueta de ‘la negra de las noticias’ y nunca me gustó el título de ‘El color de las noticias’, eso no me representa, no es mi esencia”.