¡Terroríficas! Las experiencias paranormales de ‘La Gorda Fabiola’ y Mauro Urquijo

Varios personajes de la farándula colombiana contaron al programa Expediente Final de Caracol Televisión sus vivencias y sus experiencias, en muchos casos paranormales, con la muerte.

La reconocida comediante y actriz Fabiola Posada describió que estuvo al borde de la muerte, pero reveló detalles de todo lo que sintió en esos momentos.



“Sufrí una serie de infartos. Comienzan una cantidad de fenómenos que solo tienen explicación que en lo sobrenatural por esa conexión con ese mundo del más allá (…). Una enfermera me dijo que afuera había una señora que venía de un pueblo de Cundinamarca, que estaba desde las 4:00 de la mañana, y que no se iba si no hablaba conmigo”, relató.

“Lo único que recuerdo es que ella me dijo: ‘traigo un mensaje de los ángeles para usted, le manda a decir que quedó bien operada del corazón’”, añadió.



Asimismo, el controvertido actor Mauro Urquijo narró su paso por un hospital, lugar del que casi no sale, según su versión.



“Cuando terminó la cirugía me dejaron conectado y el doctor salió a decirle a mi mamá que estaba bien, pero cuando entró me fui, estuve media hora del otro lado. Cuando dijeron que me iban a desconectar volví”, dijo.



Por su parte, la actriz Maria Cecilia Botero relató su experiencia de desdoblamiento.

“Tuve muchas experiencias de levantarme, darme vuelta y verme ahí en la cama, asustarme y preguntarme ¿qué pasó?”, dijo.

Vea todos los casos de los famosos en el video adjunto.