"The Interview" recaudó casi 1 millón de dólares en su estreno en EE.UU.

El polémico filme "The Interview", una comedia sobre un complot estadounidense para asesinar al líder norcoreano Kim Jong-un, y que se cree que motivó el ciberataque sufrido por Sony, recaudó casi 1 millón de dólares en su estreno el día de Navidad en unos 300 cines independientes de EE.UU.

Publicidad

"La reacción del público fue fantástica", indicó en un comunicado difundido hoy por la revista Variety el presidente de distribución a nivel global de Sony Pictures Entertainment (SPE), Rory Bruer.

Bruer remarcó las circunstancias "increíblemente difíciles" en las que se estrenó la cinta, "en menos de un 10 por ciento" de las salas previstas inicialmente, y subrayó que la recaudación en los 300 cines independientes que la proyectaron ayer sumó casi 1 millón de dólares.

Publicidad

De acuerdo con Variety, la película está siendo también la de mayores ventas en plataformas digitales como Google Play y YouTube Movies.

Publicidad

Entre tanto, según informa la cadena CNN, durante el día de Navidad hubo al menos 750.000 descargas ilegales del filme, una comedia de Seth Rogen y James Franco.

El pasado 24 de noviembre, Sony Pictures Entertainment sufrió un ciberataque que el Gobierno de EE.UU. atribuye a Corea del Norte y que cree que fue en respuesta a "The Interview".

Publicidad

Un grupo llamado "Guardians of Peace" ("Guardianes de la Paz") se atribuyó el ciberataque, advirtió de que sembraría el terror en los cines que mostraran la película y comparó su plan con los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en EE.UU.

Publicidad

Después de que las principales salas de cine del país rechazaran el filme por temor a sufrir un acto terrorista, SPE anunció el pasado 17 de diciembre la cancelación del estreno de "The Interview", previsto para el 25 de diciembre.

Sin embargo, varios cines independientes, como El Plaza Theater de Atlanta y The Alamo Drafthouse en Dallas, se ofrecieron a proyectar el filme el día de Navidad y Sony decidió autorizar el estreno en esas salas y otras que se sumaron también en todo el país.

Publicidad

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aplaudió este martes la decisión de Sony de autorizar la proyección de la película, tras haber calificado unos días antes de "error" la cancelación de su estreno. EFE

Publicidad

Vivir es fácil con los ojos cerrados

Publicidad

Un rotundo canto a la libertad y un homenaje espectacular a John Lennon. Antonio es un profesor que utiliza las canciones de The Beatles para enseñarles inglés a los niños de un colegio en la España de 1966. Totalmente apasionado por John Lennon, se entera que su ídolo se encuentra en Almería rodando la película How I Won the War de Richard Lester. Al huir de su trabajo con la idea de conocerlo, y con todas las posibilidades en contra, se cruza en el camino con dos jóvenes que, como él, están inconformes con la sociedad opresora de la época y que también escapan de algo.

Publicidad

Publicidad