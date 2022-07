Tiktoker culpó a Epa Colombia por destruir su estand durante Expobelleza: "Tengo mucha rabia"

Durante el evento de Expobelleza en Medellín, la reconocida influencer 'Epa Colombia' se hizo presente con un imponente show. Sin embargo, los seguidores de la mujer en medio de la euforia que generó, destruyeron un estand cercano de otra emprendedora.

La mujer en su cuenta de TikTok denunció el hecho y mencionó que la influencer ni los organizadores del evento quieren responder por los daños en su emprendimiento.

"No se imaginan lo dificil que es emprender en Colombia para tener lo que uno necesita, no lo que quiere, si no lo necesario que es comer. Estamos en Expobelleza y nos tocó hacernos al lado de 'Epa Colombia', ella hace eventos, pero nunca en el contrato nos dijeron que iban a dañar las cosas y dijeron que pondrían una valla y no lo hicieron. Hablé con el dueño de la expo y no me solucionó nada. No puedo hablar, tengo mucha rabia y no se imaginan, no hemos podido vender nada", denunció la tiktoker en el video que publicó.

Alison Rincon, como se llama la mujer afectada, pidió a la influencer que le ayude dado que hay una inversión muy grande detrás de la presentación de su estand. Según ella, no le gusta hacer videos en redes sociales, pero por la magnitud del caso decidió hacer el tema público.

"'Epa Colombia' dice que hay que apoyar el emprendimiento, pero no, no respeta a los demás emprendores, para eso compren el espacio para ella sola y ya. Como somos nuevos nos ponen en estas".

Miles de comentarios se han mostrado en apoyo al mujer y tildaron de irresponsable a la gente que asistió al estand de 'Epa Colombia': "Yo sí la entiendo, es muy duro que después de tanto esfuerzo las cosas terminen así, se supone que la inversión cuenta", entre otros.

Hasta el momento se desconoce si finalmente la mujer pudo solucionar el problema o si la influencer la apoyo en la recuperación de sus ganacias.

@alisson.rincon PORFAVOR, ayudenos a etiquetar los responsables @epa_colombia1 @expobellezamedell , es muy injusto que porque somos un emprendimiento pequeño , no se haga justicia , queríamos pedir una solución por los daños físicos y también emocional, porque no saben cómo es frustrante que pase estás cosas... que injusto. ♬ Efecto - Bad Bunny

