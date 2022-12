Tips para escribir un buen mensaje de texto

La mensajería instantánea es cada vez mucho más común en la sociedad. Diferentes aplicaciones prestan este servicio y sin importar cuáles son hay que tener unas normas claras para enviar y recibir mensajes.





1. No use los mensajes de texto como una manera de esconderse. Por ejemplo rechazar un empleo, dar un pésame, terminar una relación.





2. Sea cuidadoso con lo que escribe y con las imágenes que envía. No envíe nada que no esté dispuesto a compartir.





3. Al igual que hay horarios adecuados para llamar por teléfono, también existen tiempos específicos para enviar mensajes.





4. No escriba ni lea mensajes en lugares o eventos donde usted debe estar presente.





5. No asuma que le van a responder inmediatamente.





6. Mantenga los mensajes de texto en un tamaño prudente. Si es largo es preferible una llamada.





7. No importa con quién esté hablando, utilice la ortografía en cada mensaje.





8. Los mensajes de texto son una forma informal para comunicarse.





