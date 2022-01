Tito Puccetti se despidió de Mañanas BLU y de BLU Radio

Después de ocho años, el periodista Tito Puccetti se despidió este lunes de Mañanas BLU y de BLU Radio.

“Siempre me gustaron los retos y me da mucho dolor dejar mi casa, donde me enseñaron”, dijo Puccetti al anunciar su partida.

Los integrantes de la mesa de trabajo aprovecharon para agradecerle por los años de trabajo, que venía desempeñando desde 2014.

“A todos, un fuerte abrazo. Lea agradezco mucho, esta es mi casa, aquí me hice y siempre estará en mi corazón BLU Radio y Caracol Televisión”, agregó.

Escuche la despedida de Tito Puccetti: