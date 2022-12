Tras eliminación de Champions League, Carlo Ancelotti habla del futuro del Real

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, aseguró que su equipo no va a bajar los brazos tras la eliminación de Liga de Campeones y ver como la Liga se le complica a cuatro puntos del Barcelona a falta de dos jornadas, y aseguró que seguirán "peleando mientras haya opciones matemáticas".

"Sabemos que el del Espanyol es un partido importante en el que tenemos que reaccionar. Después del partido del miércoles sé que no va a ser fácil, pero de momento el equipo ha entrenado bien y está centrado para dar todo en los dos partidos que quedan para seguir peleando por la liga mientras haya opciones matemáticas", dijo.

Por eso Ancelotti optó por evitar responder a cualquier tema del futuro, aparcado hasta que no se acabe la Liga, cuando llegue el momento de hacer análisis de la temporada.

"Entiendo que hay mucho interés, pero nuestro escenario es distinto, tenemos dos partidos en los que dar lo máximo porque todavía hay posibilidades de ganar la Liga. No hablamos de esto si no por respeto para todos, de pelear estos partidos. Después hay tiempo para hablar del futuro del Real Madrid", aseguró.

Pase lo que pase, el club decida su continuidad o la destitución, Ancelotti dejó claro que está "orgulloso" de su plantilla. "Lo hemos dado todo. Después la evaluación final la haremos cuando acabe la temporada. Ahora el objetivo es ganar los dos partidos que quedan".

E incluso defendió a jugadores como el alemán Sami Khedira y el, portugués Fabio Coentrao que han tenido una reducida participación en la temporada con continuas lesiones. "Han sido muy profesionales porque han tenido problema de lesiones pero siempre han entrenado con seriedad y profesionalidad, respetando al cuerpo técnico, los compañeros y el club".

Aseguró el técnico italiano que no le molesta si el club tantea entrenadores. "Me molestaría si mañana no sale un buen partido o si el equipo no está bien, concentrado y no pelea".

Y espera de sus jugadores en Cornellá El Prat "una buena reacción y profesionalidad", ante un rival como el Espanyol que dijo "está peleando por un puesto importante en la tabla" y que planteará "un partido intenso y complicado".

En la conversación que el presidente Florentino Pérez ha tenido con el vestuario, Ancelotti dijo que dio "ánimos" y pidió profesionalidad en los dos últimos partidos de Liga para apurar las opciones al título.

Y descartó que hayan hablado de jugadores para el futuro. "No estamos hablando de ningún fichaje, todo lo que sale en la prensa en este momento no es verdad, ya habrá tiempo de hablar de los fichajes".

En cuanto a nombres propios, Ancelotti también defendió al galés Gareth Bale. "Me ha parecido que ha dado un buen rendimiento, ha tenido momentos buenos cuando el equipo tenía una buena racha y de más dificultad cuando no la tuvimos. Es difícil evaluar la temporada de un jugador que ha tenido pequeños problemas. Se ha acostumbrado a jugar más con el equipo. Sorprendió su primera temporada cuando se adaptó rápido a jugar con el Real Madrid".

Lo mejor para el técnico madridista es su relación con el vestuario, que le ha respaldado nuevamente tras la eliminación europea. "Hace dos años que trabajamos juntos y la relación que tengo con los jugadores es muy cerrada y seguirá así siempre. Tengo un nivel de confianza tan alto y respetuoso con estos jugadores que va a seguir así".

Por último, lamentó las "bajas importantes" que le mermaron durante la temporada y aunque en Liga espera a final de temporada para hacer un balance, sí lo hizo de la Liga de Campeones tras caer en semifinales.

"Hemos tenido la posibilidad de llegar a la final pero solo en una parte lo hemos hecho bien en la vuelta, fallamos en la ida. También hemos tenido mala suerte pero esto pasa en el fútbol y hay que respetar lo que dice el campo que es que la final la va a jugar otro equipo. Por eso a nivel personal estoy decepcionado, porque mi equipo merecía jugar la final", concluyó.

EFE