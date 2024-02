Tulio Recomienda: “El gran éxito está hecho de pequeños triunfos y de muchos fracasos”

El concepto de éxito varía según la perspectiva de cada persona, en general se basa en las metas o los logrosque son significativos para cada una de ellas en diferentes áreas, como la personal, profesional, académica y demás.

Por esto, en En Blu Jeans estuvo el el cocinero y periodista gastronómico, Tulio Zuloaga, más conocido como ‘Tulio Recomienda’, quien habló sobre cómo las personas pueden alcanzar el éxito y mantenerse en el.

Zuloaga subrayó que el éxito radica en pensar primero en cómo se puede servir mejor a los demás, destacando la importancia de escuchar, aprender y adaptarse constantemente a las necesidades cambiantes del mundo.

Tienes que escuchar y aprender, porque el mundo va cambiando, las personas van cambiando, tienes que acoplarte y amoldarse y entender que el fracaso está muy bien, porque ese es el gran maestro indicó.

En cuanto al éxito, Tulio enfatizó que este se construye a través de pequeños triunfos y muchos fracasos. Además, de que en seguir una meta, las personas tienen que fijarse en el camino que tienen que seguir para llegar a ella.

“Uno nunca debe mirar la meta, sea la meta que sea que tenga, sino el camino no sea los pies, porque si no empieza a asustarse”, señaló.

Tulio reconoció que nunca se ha sentido completamente exitoso, ya que su enfoque está en seguir aprendiendo y mejorando constantemente, se siente más como un “trabajador” que en la cima del éxito.

“Yo nunca me he creído en la película, yo soy un trabajador de manga remangada en la calle que todos los días está dando ahí con fuerza (...) Es que soy sólo eso, el trabajador pero nunca, nunca he llegado al punto donde yo pueda decir Dios mío, básicamente sigo honesto porque veo que aquí hay un propósito de vida y eso sí es lo que me mantiene vivo”, mencionó.

Ante la pregunta sobre cómo empezar un emprendimiento, Zuloaga enfatizó la importancia de tener una pasión genuina por mejorar la vida de los demás con el producto o servicio que se ofrece. Instó a los emprendedores a convertirse en expertos en su campo y a ganarse la confianza de su audiencia a través de su conocimiento y dedicación.

Hay que acordarse siempre que para ser exitoso hacia afuera, definitivamente tú tienes que ser exitoso hacia adentro y para ser exitoso hacia adentro, pues es un camino largo, constante. Tienes que ser una buena persona para que tu éxito realmente sea verdadero y duradero, porque hay muchas personas que sí, que no son tan buenas personas y se supone que llegan al éxito. Y resulta que es que el éxito y el dinero se les convierten en una maldición. puntualizó.

En cuanto a los momentos de crisis y desánimo, Zuloaga compartió su filosofía de vida basada en la pasión, que es como el amor y el cerebro está apasionado con lo que estás haciendo que todo el tiempo te está ayudando a crecer, a crecer, a crecer; el entendimiento, para estudiar bastante y convertirte en mejor; y la bondad, es básicamente mejorar la vida de las demás personas.

Finalizó con la importancia de mantenerse apasionado por lo que se hace, de entender que los sueños pueden transformarse y adaptarse a las circunstancias cambiantes, y de buscar formas de descansar y desconectar para mantener la mente fresca y creativa.