Desmintiendo la relación de la pereza y la procrastinación, según psicólogo

La sociedad mide a las personas por su eficiencia, por su productividad y su éxito, por esto en la psicología del ser humano surgen dos facetas relacionadas: la pereza y la procrastinación. Para entender y profundizar en este tema, en En Blu Jeans, estuvo el psicólogo y magister en psicología clínica Alejandro Cifuentes.

“Entonces la pereza tiene que ver con dos componentes. Hay un componente físico y un componente cognitivo”, afirmó.

El tiempo es un factor crucial en estos dos temas, dado que afecta el componente físico, ligado a la falta de respuesta del cuerpo frente a ciertas actividades, y cognitivo con los pensamientos asociados a evitar ciertas tareas o a aquellas que no resultan tan gratificantes.

Desde la educación se le presiona a las personas a cumplir meta tras meta, sin un descanso, por lo que, según Cifuentes, teniendo la posibilidad de ser flexibles y organizar desde la “autogestión”. Esto genera una falsa percepción del tiempo y puede tener consecuencias como la ansiedad , depresión y desregulación emocional.

“Es como si el tiempo estuviera a mi favor, en dos semanas tengo que hacer esto, entonces lo puedo ir dejando, ir dejando y dejando porque culturalmente creemos y hay una idea generalizada de que precisamente trabajamos mucho mejor bajo presión. Obviamente sí tiene sentido porque nuestro cuerpo y nuestra mente tiende a concentrarse muchísimo más, pero las consecuencias de esto son muy altas”, indicó.

Trabajo en casa / trabajo remoto Foto: AFP

La Pereza y la Productividad: ¿Una Relación Intrigante?

El psicólogo comentó que si bien hay casos donde ciertas personas optimizan el tiempo encontrando soluciones simples, suelen tener dificultades en la gestión temporal. A menudo, se enfrentan a la entrega de tareas a último momento, generando un estrés constante y afectando no solo su salud sino también las relaciones interpersonales.

“Si tú al tener pereza estás generando más estrés, pues obviamente no estás siendo positiva. Pero también hay momentos que necesitamos todos los seres humanos para hacer pereza o perder el tiempo”, puntualizó.

La relación entre la procrastinación y la pereza

La procrastinación, por otro lado, tiene sus raíces en la dificultad para regular las emociones. Cuando se enfrenta a tareas desagradables o que generan malestar, se tiende a postergarla, para esto es necesario encontrar un balance de estrategias para afrontar estas actividades.

Para garantizar el cumplimiento de las metas, reducir el estrés y facilitar su ejecución se recomienda crear listas de tareas con fechas límite, descomponer tareas complejas en pasos más pequeños y organizar las actividades.

“Procrastinar puede derivarse de muchas cosas. Pero usualmente se deriva de situaciones o dificultades de regulación emocional. Es decir, que yo no estoy como en un momento de concentración, en un estado donde yo puedo reconocer que es lo que me está pasando”, explicó.

Persona triste Foto: creada con Bing IA

¿Pereza es sinónimo de depresión?

La pereza y la depresión implica adentrarse en la psique individual de cada persona. Cuando el entorno no resulta estimulante o motivador, la falta de conexión con las actividades diarias puede generar sensaciones de monotonía y desmotivación. Alejandro enfatizó que la depresión puede estar ligada a la falta de valoración personal en ciertos aspectos de la vida, llevando a una ejecución mecánica de tareas sin un sentido de propósito.

“La depresión tiene que ver con un componente un poco más individual de la persona, lo que pasa es que el contexto o lo que está viviendo la persona no es reforzante, es monótono, no le genera como motivación, no esté relacionado con la depresión, pero sí puede estar relacionado con que precisamente en este momento de su vida no ha encontrado que es valioso e importante, simplemente está cumpliendo”, relató.

