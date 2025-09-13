Turistas confundieron la reserva de hotel y vivieron una insólita experiencia en Italia

Lo que parecía ser una tranquila estadía en un hotel italiano terminó convirtiéndose en una experiencia insólita para un grupo de jóvenes viajeras australianas. Al llegar al lugar donde creían haber hecho la reserva, descubrieron que, en realidad, se trataba de un convento administrado por monjas.

Las protagonistas de la anécdota son Chlo, Rahnn, Luc y Char, amigas que documentan sus recorridos en TikTok. En un video que rápidamente se hizo viral, mostraron el momento en que tocaron la puerta del recinto y fueron recibidas por una mujer mayor con hábito religioso y una cruz colgada al cuello. Durante el recorrido, también se observa la presencia de otras religiosas y espacios decorados con elementos litúrgicos.

Aunque notaron de inmediato el error en la reserva, las turistas decidieron registrarse para conocer el lugar. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó al entrar a la habitación: luces de neón azules iluminaban el espacio y, junto a las camas, se encontraba una estatua de tamaño natural. La escena desató risas nerviosas y una de las jóvenes, incrédula, exclamó entre carcajadas: “¿Qué es esto?”.

La curiosidad no duró mucho. Antes de lo previsto, las viajeras abandonaron el convento y resumieron la experiencia con humor en el pie de foto del video: "Las monjas eran tan hermosas, pero no tuvieron nada que ver con nuestras vacaciones".

La publicación acumuló miles de reproducciones y comentarios, generando toda clase de reacciones: desde usuarios que celebraron la anécdota como una historia divertida de viaje, hasta quienes imaginaron lo incómodo que pudo resultar pasar unas vacaciones en un entorno tan inesperado.