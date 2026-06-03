UNCOLI presenta guía para orientar el uso de pantallas en niños y adolescentes

La Unión de Colegios Internacionales de Bogotá (UNCOLI) presentó la serie “Crecer en la era digital”, una colección de guías orientadas a acompañar a las familias en la construcción de hábitos relacionados con el uso de pantallas y tecnologías digitales durante la infancia y la adolescencia.

La iniciativa está compuesta por tres documentos organizados por grupos de edad: de 6 a 8 años, de 9 a 13 años y de 14 a 17 años. Cada guía reúne recomendaciones basadas en evidencia científica para abordar el uso de dispositivos conectados y promover prácticas acordes con las distintas etapas del desarrollo.

De acuerdo con la organización, el material busca ofrecer herramientas para que padres, madres y cuidadores puedan tomar decisiones informadas sobre el tiempo de exposición a pantallas, el acceso a contenidos digitales y el acompañamiento de los menores en entornos tecnológicos.

Las guías plantean enfoques diferenciados para cada rango de edad. En los niños de 6 a 8 años se propone reducir el tiempo frente a las pantallas; para quienes tienen entre 9 y 13 años se sugiere retrasar el acceso a determinados dispositivos y plataformas; mientras que para los adolescentes de 14 a 17 años se enfatiza en el bienestar digital y el desarrollo de hábitos de uso responsable.



Según UNCOLI, los documentos incluyen recomendaciones prácticas para las familias, además de herramientas para fortalecer la gestión del entorno digital en el hogar. El contenido está disponible de manera gratuita y puede ser consultado por cualquier familia interesada en conocer orientaciones sobre el uso de la tecnología en niños, niñas y adolescentes.

La publicación forma parte de una estrategia orientada a brindar información sobre la relación entre infancia, adolescencia y tecnología, en un contexto en el que el acceso a dispositivos digitales es cada vez más frecuente desde edades tempranas.