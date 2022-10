Uribe tiene una serie de virtudes, constante, trabajador y emprendedor: Cepeda

El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, habló en Mesa BLU sobre su percepción del expresidente y ahora senador Álvaro Uribe y sobre su postura frente al proceso de paz.

Publicidad

Frente a la percepción que tiene del expresidente Uribe, Cepeda señaló que su verdadera forma de percibir a Uribe “está relacionada con una concepción política. Lo que hay en el fondo es dos visiones distintas de la realidad política colombiana”.

Dijo que Uribe es un hombre que tiene una serie de virtudes en su personalidad, “es constante, trabajador, emprendedor. Virtudes que le harían tanto bien al país pero han sido enfocadas en proyectos que tienen un carácter muy anti democrático y eso le hace daño al país”.

Publicidad

“El expresidente no quiere que avance el proceso de paz en Colombia y eso para mí es un problema muy serio”, agregó el senador del Polo Democrático.

Publicidad

Iván Cepeda manifestó también que lo que le molesta es que el problema (de los uribistas frente al proceso de paz) es que “no es el problema de la impunidad ni de que (las Farc) han política, sino que él (Álvaro Uribe) no es el que está liderando eso. Hay una especie de envidia y un sentimiento muy egoísta de que como no es él liderando el proceso entonces no es nadie”.

Con respecto a los avances del proceso de paz, Cepeda señaló que aunque lo acordado hasta ahora sean reformas superficiales para la situación del país, son viables.

Publicidad

“No hay la tal emergencia del ‘castrochavismo’ en Colombia, lo que está escrito ahí para nada tiene que ver con esa idea tan alarmista”, agregó.

Publicidad

Dijo que algunos están haciendo “cuanta clase de cosas que se puedan hacer contra el proceso. Filtran la información y utilizan métodos que no son de juego limpio para obstruir el proceso”.