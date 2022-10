Vea el tráiler filtrado de “Avengers, era de ultrón”

Se filtraron por internet las imágenes de “Avengers, era de ultrón”.

Publicidad

Esta semana apareció el trailer de la esperada película sin que Marvel lo hubiera publicado. Sin embargo, la compañía tuvo que publicarlo a las pocas horas desde su cuenta oficial en YouTube.

La sorpresa fue la aparición al final de Josh Brolin, quien recibió una rosa de manos de Downey Jr. como un gesto simbólico de su bienvenida al mundo "Avengers".

Publicidad

Brolin encarnará al malvado Thanos en "Avengers: Age of Ultron", mismo personaje al que ya da vida en "Guardians of the Galaxy". Con EFE