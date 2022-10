Vendedores ambulantes afectados por cuarentena piden ayudas a la Alcaldía de Bucaramanga

Los vendedores informales que se ubican en diferentes sectores de Bucaramanga que no hacen parte de los programas de subsidios o ayudas de la Alcaldía Municipal lanzaron críticas a las autoridades porque no han sido tenidos en cuenta para la entrega de los diferentes auxilios tras crisis por el coronavirus.

“La ayudas eran para el nivel 1 y 2 del sisbén, entonces nosotros los vendedores hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de ayuda de la Alcaldía de Bucaramanga, ni de la Gobernación de Santander, entonces ellos mandaron que la gente se guardara pero no han contado con una ayuda para que la gente tuviera con qué comer en las casas. Hay compañeros y compañeras que están aguantando hambre, porque no tienen nada, y lo peor del caso es que esto se alargó”, explicó Nilson Acuña, uno de los líderes de esta comunidad.

Lo vendedores informales han venido manifestando su reclamo a la Alcaldía municipal y, para Acuña, la falta de atención y de apoyos terminará haciendo que los informales regresen a las calles a buscar qué vender, para poder subsistir en medio de la cuarentena.

Desde la Secretaría de Desarrollo Social anunciaron que se estudia un plan de apoyo para este sector poblacional.

