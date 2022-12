Vidente que predijo presidencia de Trump dice que Colombia clasificará al Mundial

“No se desanimen porque Colombia va al Mundial. Vamos a llegar raspando, pero llegamos”, dijo en entrevista con BLU Radio.



Sin embargo, manifestó que habrá cambios importantes en el combinado nacional.



“Veo que habrá cambios, José Pékerman permanece ahí, pero en esos cambios es probable que él salga”, dijo.



Asimismo, la vidente insistió en que Trump no terminará su presidencia pues podría será asesinado.



“Veo que él sufre un atentado al aire libre y es muy probable que él muera. Él no terminará su gobierno porque a él lo matan”, dijo.



De otro lado, la vidente dijo que el América de Cali no ascenderá este año y sobre la situación en Venezuela, Deseret aseguró que es probable que Nicolás Maduro salga de la Presidencia, pero manifestó su preocupación porque, según expresó, “la persona que llega al poder es peor que él”.



“El país tiene una declinación y va de mal en peor. No veo mejoras en corto tiempo”, puntualizó.