Video: Así fue posible la reencarnación de Freddie Mercury en la gran pantalla

El canadiense Marc Martel es quien reencarna vocalmente a Freddie Mercury en la película "Bohemian Rhapsody". A sus 41 años, el cantante nacido en Montreal se ganó la confianza de los legendarios protagonistas de Queen, Brian May y Roger Taylor, quienes lo autorizaron a ser la voz principal del grupo tributo desde noviembre de 2015.

Su notable parecido con el vocalista de Queen al entonar las estrofas y estribillos de canciones como ‘Bohemian Rhapsody’, ‘Somebody to love’ y ‘We are the champions’, entre otras tantas, lo llevó a los principales escenarios del mundo, impulsar sus videos en YouTube y a ser el protagonista vocal del filme ‘Bohemian Rhapsody’, éxito de taquillas a nivel mundial.

"No sé cómo lo hago, simplemente sueno como él", ha declarado Martel sobre su particular timbre de voz, en uno de sus videos en la plataforma de YouTube en el que agregó: “Tal vez no pueda comunicar cómo sonar como Freddie, porque eso tiene mucho que ver con la genética. ¡Gracias, mamá y papá! Pero al menos puedo comunicarles cuál es el punto de partida para cantar música de Queen".

Cabe señalar que, en la película la voz de su protagonista, Rami Malek, se mezcló con las voces reales de Freddie Mercury de varios demos y la voz del cantante Marc Martel.