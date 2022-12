Video: Así suena un cover de Michael Jackson en quechua

La joven peruana Renata Flores Rivera hizo algo que pocas veces si había visto en el pasado.

Para darle más valor a la lengua ancestral, la joven decidió realizar una versión de la canción ‘The way you make me feel’ del rey del pop Michael Jackson, pero en quechua.

Con una producción audiovisual destacada y su melodiosa voz, la joven logró que el cover se acerque al millón de visitas, en su interpretación desde Vilcashuamán, destacada obra arquitectónica de los incas ubicada en Ayacucho, en Perú.

“Grabado en Vilcashuamán, una joya arquitectónica de los incas en Ayacucho - Perú; con la finalidad de revalorar nuestra lengua ancestral "El Quechua"”, destaca la joven cantante en su cuenta en YouTube.