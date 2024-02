Video: joven rompe en llanto al no conseguir empleo; tiene dos carreras y habla varios idiomas

Lohanny Santa, una joven estadounidense de 28 años, se volvió viral en las redes sociales después de compartir un emotivo video en TikTok en el que expresaba su frustración y desesperación por no poder conseguir empleo, a pesar de tener dos títulos universitarios y hablar tres idiomas.

En el video, que ha acumulado más de 22 millones de visualizaciones y miles de comentarios, Lohanny Santa rompe en llanto mientras relata su lucha por encontrar empleo en Nueva York, incluso para puestos que pagan el salario mínimo.

La joven muestra su hoja de vida y cuenta que la lleva a todos los lugares que visita, preguntando si están contratando, pero lamentablemente no ha recibido una oportunidad laboral a pesar de su preparación profesional.

Lohanny se graduó de la universidad con dos títulos en Comunicación y Actuación, y habla tres idiomas: inglés, español y francés. Sin embargo, sus habilidades y preparación no han sido suficientes para asegurar un empleo en la ciudad donde reside.

"Nunca me había sentido tan humillada en mi vida", expresó la joven entre lágrimas. "Es un poco vergonzoso, pues estoy aplicando a empleos que pagan el salario mínimo y en algunos lugares me dicen que no están contratando".

El video ha generado una ola de solidaridad en las redes sociales, donde usuarios han compartido sus propias experiencias de dificultad para encontrar trabajo y han enviado mensajes de apoyo y ánimo a Lohanny.

A pesar de su angustia y decepción, Lohanny se comprometió a seguir buscando empleo y no rendirse ante las dificultades del mercado laboral actual.

"¿Me están diciendo que no sirve de nada tener 90k seguidores?", "Hagámoslo viral para que encuentre trabajo", "Un día normal en Latam", "Bienvenida al mundo", "Es mejor empezar por algo a solo quedarse quieto", son algunos de los comentarios que se leen en el video.